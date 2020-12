Usa: Schumer, le richieste di Trump bloccano il sussidio da 2 mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza del Senato Usa, Mitch McConnell, ha introdotto una legge che collega gli assegni di sussidio per il Covid-19 da 2 mila dollari alle richieste del presidente Donald Trump che coinvolgono le protezioni legali delle società di social media e le frodi elettorali. Lo ha dichiarato il leader democratico del Senato, Chuck Schumer. "Non passerà alla Camera e non può diventare legge", ha detto Schumer in una dichiarazione, riferendosi alla Camera dei Rappresentanti a maggioranza democratica. Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha bloccato il tentativo dell’omologo democratico Chuck Schumer di far approvare già oggi dall’aula la legge – fortemente voluta dal presidente Donald Trump e votata ieri sera dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza Dem - che aumenterebbe da 600 a 2 mila dollari gli assegni destinati ai cittadini messi in difficoltà economica dalla pandemia di coronavirus.(Nys)