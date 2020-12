Kosovo: premier Hoti, Ldk si affermerà come primo partito a prossime elezioni anticipate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti ha affermato nei giorni scorsi che rispetterà la sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato illegale il voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato dallo stesso Hoit. "Lo accetto pienamente e lo rispetterò senza alcun dubbio. Non commenterò la decisione della Corte costituzionale. Sono lieto che la Corte costituzionale l'abbia spiegato. Il governo resta in servizio fino all'elezione di uno nuovo. Continueremo con il nostro lavoro", ha detto Hoti facendo appello affinché la legge di bilancio per il 2021 venga approvata prima dello scioglimento dell'Assemblea nazionale. (segue) (Alt)