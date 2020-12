Difesa: Guerini in Kosovo, nostri militari danno grande prova affidabilità in Italia e all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle missioni, il ministro - ha poi ribadito- che l’Italia, impegnata attualmente in 39 missioni, di cui 36 internazionali in 24 Paesi, manterrà un ruolo di primo piano nelle operazioni di risposta alle crisi, attraverso un equilibrato impiego di tutte le componenti dello strumento militare: “il riassetto del quadro geopolitico in un momento di forte instabilità, la costante minaccia del terrorismo internazionale, l'insorgenza di possibili nuove crisi causate dalla pandemia, ci confermano l'importanza per la nostra sicurezza dell'impegno nelle nostre missioni internazionali”. Risulta quindi essenziale l’impegno nazionale per la stabilizzazione della regione del Mediterraneo Allargato, diventata baricentro gravitazionale di interessi strategico fortissimi per il nostro Paese e che comprende la Libia, la regione del Sahel e anche i Balcani Occidentali. (segue) (Com)