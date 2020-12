Kosovo: governatore Banca centrale, calo del Pil del 7,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kosovo avrà una contrazione del 7,2 per cento quest’anno a causa degli effetti dovuti dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto il governatore della Banca centrale kosovara, Fehmi Mehmeti, ripreso dall’emittente “Rtk”. Parlando in conferenza stampa ieri a Pristina insieme al primo ministro Avdullah Hoti e al ministro dell'Economia, Hykmete Bajrami, Mehmeti ha spiegato che la Banca centrale del Kosovo sosterrà le politiche del governo e lavorerà sul principio dell'economia libera. Il governatore ha inoltre sottolineato come il settore bancario abbia tenuto durante la crisi di Covid-19. Mehmeti ha aggiunto che la Banca centrale ha aiutato il governo a redigere il pacchetto di misure economiche e resta impegnata per sostenere l'economia del Paese. Il governo del Kosovo ha introdotto la scorsa settimana nuove restrizioni anti Covid che impongono il coprifuoco nei comuni più colpiti dalla pandemia. Misure che hanno scatenato la reazione dei ristoratori a livello nazionale per i danni economici provocati alle loro attività.(Alt)