Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, accordo finale solo dopo confronto su status Paesi (2)

- "Un accordo finale sul dialogo tra Kosovo e Serbia non può essere raggiunto senza il riconoscimento reciproco", ha detto nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti commentando una dichiarazione del presidente serbo Aleksandar Vucic. "Le dichiarazione secondo cui non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo non contribuisce al dialogo. Se non vi sarà un riconoscimento reciproco, non vi sarà alcun accordo. Il Kosovo continuerà sulla strada verso l'Unione europea", ha scritto Hoti su Facebook. "Le dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic possono voler dire due cose: o Belgrado si esclude dal processo di dialogo fino al 2022 o che l'Ue ritiene che la piena normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia non implichi il riconoscimento reciproco", ha affermato la ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj-Stublla, commentando la dichiarazione di Vucic secondo cui la Serbia non riconoscerà il Kosovo fino a quando lui sarà presidente, ovvero almeno fino al 2022. "Non ci sarà alcun riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia finché sarò capo dello Stato", ha affermato intervenendo ad una trasmissione televisiva dell'emittente "Prva Tv". (segue) (Kop)