Kosovo-Ue: premier Hoti a colloquio con commissario Varhelyi (6)

- In Kosovo si terranno elezioni anticipate, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato lunedì 21 dicembre illegale il voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato da Avdullah Hoti. L'esecutivo aveva infatti ottenuto la fiducia grazie al voto del deputato Etem Arifi: in base alla sentenza del 21 dicembre della Corte costituzionale, il parlamentare in questione non avrebbe potuto esprimere il proprio sostegno al governo, a causa di una precedente condanna per frode. I giudici hanno affermato che, in base alla costituzione del Kosovo e alla legge elettorale, una persona condannata negli ultimi tre anni non può esprimere un voto valido in parlamento. Il governo è ora obbligato a tenere nuove elezioni entro 40 giorni. Arifi si è presentato al centro di detenzione di Pristina a settembre, dopo aver ritardato di mesi la sentenza del tribunale. (Alt)