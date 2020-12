Speciale difesa: Guerini in Kosovo, nostri militari danno grande prova affidabilità in Italia e all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni Missione dove sono presenti i nostri militari porta con sé l'Italia ed è per questo che, oggi, non potevo mancare a questo incontro con voi, per rivolgervi il saluto e il ringraziamento delle istituzioni e di tutti gli italiani”: così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha voluto trascorrere la Vigilia di Natale con i militari italiani impegnati in Kosovo. Accolto dall'ambasciatore d'Italia in Kosovo Nicola Orlando e dal Generale di Divisione Franco Federici, comandante della missione Nato Kfor (Kosovo Force) che conta 3500 militari di 27 nazioni, il ministro rivolgendosi a militari italiani ha poi affermato “ci avviamo a concludere un periodo impegnativo per la Difesa e per il Paese, un anno drammatico per l'emergenza pandemica che ha visto il comparto militare lavorare a 360° per continuare a guadagnarsi sul campo, in Italia e all’estero, la fiducia che la comunità internazionale ci riconosce ogni giorno. A voi, che state servendo il Paese lontano dalle vostre famiglie, va il grazie di tutti gli italiani". (Com)