Kosovo: Parlamento approva piano di spesa 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo deciderà solo una volta che sarà approvata la legge di bilancio per il 2021 il proprio candidato alle elezioni parlamentari anticipate, ha dichiarato nei giorni scorsi il leader dell'Ldk, Isa Mustafa, in una dichiarazione su Facebook in occasione del 31mo anniversario dalla fondazione della forza politica. Mustafa ha così commentato la recente decisione della Corte costituzionale di non riconoscere come legale il voto di fiducia al governo guidato da Avdullah Hoti che aprirà la via ad un ritorno alle urne. Il leader dell'Ldk ha in ogni caso rivendicato i risultati raggiunti dall'esecutivo in carica sottolineando come adesso sia necessario che il Parlamento approvi la legge di bilancio prima di tornare a votare. Mustafa ha aggiunto che il suo partito non ha ancora stabilito quale sarà il candidato premier alla prossima tornata elettorale. "Non abbiamo citato nessuno perché non ci siamo ancora seduti al tavolo. Attendiamo, sulla base di quanto detto ieri dal presidente del Consiglio, di convocare l'assemblea e approvare il bilancio e gli accordi internazionali che devono essere approvati e annunciare le elezioni e poi al momento in cui annunceremo le elezioni riuniremo i nostri organi e discuteremo istituzionalmente e non sulla base di desideri personali perché siamo un partito istituzionale", ha spiegato Mustafa. (segue) (Kop)