Kosovo-Serbia: ministro Sanità Loncar, vaccino è diritto di tutti i cittadini serbi

- Il governo della Serbia intende soddisfare le esigenze sanitarie di tutti i cittadini senza alcuna distinzione. Lo ha detto il ministro della Sanità di Belgrado, Zlatibor Loncar, parlando al portale d'informazione "Indeksonline" in riferimento all'arrivo dei vaccini contro il Covid-19 nel nord del Kosovo. "Considerando ciò, noi siamo i primi nella regione ed i secondi nel continente come parte dell'Europa ad esserci assicurati il vaccini della Pfizer contro il Covid-19. Per questo abbiamo avviato l'immunizzazione dei più vulnerabili", ha affermato il ministro serbo. Il ministro della Giustizia kosovaro, Selim Selimi, ha detto nelle scorse ore che serve un'indagine della procura e delle autorità di polizia sul caso della consegna di vaccini contro il Covid-19 nel nord del Kosovo. (segue) (Kop)