Kosovo: ex ministro Esteri albanese Cakaj, notizie false su mia partecipazione a prossime elezioni

- Il ministro degli Esteri dimissionario albanese Gent Cakaj ha negato che la fine del suo incarico alla guida della diplomazia di Tirana sia legato alla volontà di prendere parte alle prossime elezioni anticipate nel suo Paese d'origine, il Kosovo. E' quanto riferisce il portale d'informazione "Indeksonline", secondo cui il Partito democratico del Kosovo (Pdk) sarebbe lo schieramento politico con il quale si potrebbe schierare l'ex ministro degli Esteri albanese nelle elezioni parlamentari kosovare in programma nel primo trimestre 2021. "Le speculazioni secondo cui io sto per unirmi a qualche partito politico in Kosovo non sono vere. Questo è quello che posso dire al momento", ha affermato Cakaj. (segue) (Alt)