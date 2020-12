Russia: Procura apre nuovo procedimento penale contro Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura statale russa ha aperto un nuovo procedimento penale contro l'oppositore Aleksej Navalnyj, accusandolo di spendere per sue esigenze personali il denaro raccolto da alcune fondazioni nelle quali è coinvolto. Anche altre sei persone sono indagate nell'ambito di questo caso. Secondo la Procura russa, 356 milioni di rubli (circa 40 milioni di euro) dei 588 (circa 65 milioni di euro) raccolti come donazioni dalle fondazioni sarebbero stati utilizzati da Navalnyj e da alcuni suoi collaboratori per scopi personali.(Rum)