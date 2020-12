Coronavirus: Usa, ora potrà vaccinarsi il personale del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero limitato di membri dello staff del Congresso statunitense ora ha diritto a ricevere il vaccino contro il coronavirus, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". Il vaccino sarà offerto a due membri dello staff nell'ufficio personale per ogni membro della Camera e senatore, più quattro membri dello staff negli uffici di ogni presidente di commissione e membro di classifica. Diversi membri del Congresso hanno ricevuto le prime dosi di vaccino contro il Covid-19 nelle ultime due settimane. Le dosi facevano parte di un lotto limitato che è stato reso disponibile specificamente per il Congresso nell'ambito dei protocolli di sicurezza nazionale "continuità di governo". (Nys)