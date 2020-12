Usa: Covid e proteste causano record di omicidi a New York, 447 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annus horribilis per il crimine nella città di New York. Mentre dicembre volge a termine, i 447 omicidi avvenuti nella metropolit hanno fatto del 2020 l'anno più sanguinoso degli ultimi dieci anni. Lo riporta il "New York Times". La crisi sanitaria si è abbattuta sul Dipartimento di Polizia di New York a marzo, quando il virus ha colpito la polizia uccidendo decine di agenti. Presto i tribunali si sono fermati. A giugno, centinaia di agenti sono stati riassegnati per coprire le proteste di massa contro la brutalità della polizia e il razzismo, dove polizia e manifestanti si sono a volte scontrati violentemente. Ad agosto, la violenza legata alle armi da fuoco è aumentata, ma il sistema giudiziario zoppicante non è riuscito a contenere l'aumento della criminalità violenta causata dallo sconvolgimento sociale della pandemia. "Non riesco a immaginare un periodo più buio", ha detto il commissario di polizia Dermot Shea in un briefing di fine anno con i giornalisti, citando la confluenza del coronovirus e delle proteste.(Nys)