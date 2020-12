Usa: Fauci, non voglio candidarmi in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive del governo statunitense, dice di non aver considerato la possibilità di candidarsi a una carica politica. "Non l'ho fatto. Penso che mi atterrò a ciò in cui sono bravo, e cioè la scienza e la salute pubblica. Lascerò la politica ad altre persone", ha detto Fauci durante un'intervista su "Ozy", che andrà in onda per intero l'11 gennaio. Le osservazioni vengono come la popolarità di Fauci è aumentata nel 2020 dopo che è diventato uno dei più visibili funzionari sanitari del governo per aiutare a guidare il pubblico attraverso la pandemia di coronavirus. I sondaggi hanno mostrato che più persone si fidano dei Fauci che del presidente Donald Trump quando cercano una guida per quanto riguarda il virus.(Nys)