Elezioni Usa: il giornalista Geraldo Rivera, Trump accetti la sconfitta con dignità

- Il giornalista statunitense Geraldo Rivera, volto noto dell'emittente "Fox", ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a lasciare la Casa Bianca con "dignità e grazia" prima che il Congresso certifichi formalmente la vittoria del Presidente eletto Joe Biden al Collegio Elettorale la prossima settimana. "Qualunque cosa sia prevista per il 6 gennaio, i veri amici di @realDonaldTrump vogliono che si ricordi che il Paese viene prima di tutto. La presidenza è più importante di qualsiasi altro individuo", ha scritto Rivera su Twitter. Rivera, che è stato uno stretto sostenitori di Trump in passato, ha notato all'inizio di questo mese che il presidente non gli ha parlato da quando ha riconosciuto Biden come il vincitore delle elezioni presidenziali del mese scorso - andando contro le affermazioni non provate di Trump che gli sono state rubate le elezioni.(Nys)