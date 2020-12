Recovery: la Regione Abruzzo propone al governo 48 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantotto progetti per 495 milioni di euro: è il nuovo pacchetto che la Regione Abruzzo, ha inviato al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano e al ministro agli Affari Europei, Vincenzo Amendola, utilizzando React Eu (Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa): l'ulteriore strumento finanziario previsto nel dispositivo Next generation Eu. In sostanza la Regione attiva ancora le risorse messe a disposizione dall'Unione europea per fronteggiare la crisi legata al Covid 19. I quarantotto progetti, elaborati in sede di Cabina di Pilotaggio coordinata dal Dipartimento della Presidenza, hanno l'obiettivo di superare gli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente. Gli interventi individuati attengono quindi a due categorie: quella dei "bandi attivi", il 44 per cento sul totale è destinato a favorire lo scorrimento di graduatorie già esistenti e dare copertura finanziaria ai progetti che utilmente collocati in graduatoria non sono stati finanziati per carenza di fondi e "bandi in programmazione", che attengono ad interventi di bassa complessità attuativa e quindi realizzabili in tempi brevi, ovvero in 24 mesi. Più in generale, circa il 65 per cento delle risorse sono destinate al superamento della crisi con priorità per investimenti a favore delle Pmi, del sociale e della sanità. In linea con i regolamenti, sono state definite operazioni che prevedono: spese per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario; sostegno alle Pmi sotto forma di capitale circolante o sostegno agli investimenti (inclusi costi di personale, di gestione e misure per la salute e la sicurezza). (segue) (Gru)