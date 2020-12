© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che arrivano dalla Croazia sono drammatiche. Sentimenti di cordoglio per i familiari delle vittime di un terremoto devastante". Così in una nota il sottosegretario alla Difesa ed esponente del Movimento 5 stelle, Angelo Tofalo, che ha espresso "vicinanza e solidarietà alla popolazione croata per i danni subiti. L'Italia in questo terribile momento è al fianco della Croazia". (Com)