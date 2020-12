Brasile: i conti del governo registrano deficit di 18,2 miliardi di euro a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo federale brasiliano hanno registrato un deficit primario di 18,2 miliardi di real (2,9 miliardi di euro) a novembre 2020, il 5,5 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano. Si tratta del nono mese consecutivo di dati negativi dei conti del governo, che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro, dell'Istituto di previdenza sociale e della Banca centrale (Bc). Tuttavia, aggiunge, l'incasso a novembre di una parte delle tasse il cui pagamento era stato posticipato all'inizio della pandemia ha avuto un impatto positivo sul flusso di raccolta. Le entrate totali di novembre 2020, 139,7 miliardi di real (21,9 miliardi di euro) sono cresciute del 5,4 per cento in termini reali rispetto allo stesso mese del 2019. La spesa totale ha raggiunto 131,3 miliardi di real (20,6 miliardi di euro), in aumento del 6,4 per cento. Il risultato dei primi undici mesi del 2020 rappresenta il peggiore risultato mai registrato nella serie storica con un deficit pari a 699 miliardi di real (109 miliardi di euro), contro gli 80,4 miliardi di real (12,6 miliardi di euro) dello stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi fino a novembre 2020 il disavanzo primario ha raggiunto i 732,9 miliardi di real (115 miliardi di euro), pari al 9,6 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Secondo quanto dichiarato dal governo, alla data del 30 novembre, la sola spesa per le misure per combattere la crisi causata dalla pandemia covid-19 ammontava a 487,4 miliardi di real (76,2 miliardi di euro).(Brb)