Cile: Covid, confermato primo caso della variante inglese del coronavirus nel paese (3)

- Il governo cileno di Sebastian Pinera afferma di essersi assicurato la provvigione di oltre 10 milioni di dosi del vaccino di Pfizer oltre ad altre 10 milioni del vaccino cinese Sinovac. "Se a questi aggiungiamo l'accordo Covax (con l'Organizzazione panamericana della Salute - Ops) e i contratti stipulati con altri laboratori come Janssen e AstraZeneca, siamo in condizione di assicurare che avremo 30 milioni di dosi dei diversi vaccini", ha aggiunto sottolineando che "il vaccino in Cile sarà volontario e gratuito per cui sarà accessibile a tutti". Il presidente ha quindi rivolto un appello alla cittadinanza in vista delle feste. "Voglio chiedere ancora una volta a tutti i miei connazionali di prendersi cura di noi stessi (...) di prendersi cura della nostra comunità e, quindi, di evitare gli assembramenti visti in questi giorni, di mantenere la distanza fisica, di continuare con le pratiche come il lavaggio frequente delle mani, e l'uso di mascherine oltre a rispettare rigorosamente i protocolli del ministero della Salute", ha concluso. (Bua)