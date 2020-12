Sardegna: oltre 4 milioni per infrastrutture in aree di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 4 milioni 700 mila euro sono stati stanziati in Sardegna per finanziare opere infrastrutturali nelle aree di crisi con l'obiettivo di rilanciare le attività produttive e sostenere le imprese. Per il presidente della Regione, Christian Solinas, si tratta di una "una risposta concreta per alcune aree maggiormente colpite dalla crisi, dove le infrastrutture possono assicurare prospettive di crescita e migliorare la competitività degli insediamenti produttivi e delle aziende di quei territori. Attraverso la realizzazione di una serie di interventi vogliamo contrastare i fattori di svantaggio, così da favorire nuovi processi di sviluppo e il potenziamento dell'occupazione". Lo stanziamento, nel dettaglio, riguarda due progetti: Consorzio industriale provinciale di Sassari (4 milioni 160 mila euro) e Comune di Birori (550 mila). "Un passo importante per la realizzazione di opere necessarie per il rilancio nel mercato delle imprese delle aree industriali in crisi, che chiedono condizioni di parità con quelle dei territori più attrezzati. Un segnale alle comunità in difficoltà, garantendo servizi e condizioni per poter esercitare attività imprenditoriali", ha aggiunto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili.