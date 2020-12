Algeria: premier Djerad accoglie presidente Tebboune all'aeroporto di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier algerino Abdelaziz Djerad, il presidente del parlamento Slimani Chenine e il capo di Stato maggiore Said Chengriha hanno accolto il presidente Abdelmadjid Tebboune all'aeroporto Boufatik di Algeri. Nelle immagini trasmesse dalla televisiva pubblica algerina, il presidente Tebboune è apparso in uno stato di salute molto migliorato rispetto alla sua ultima apparizione pubblica. Tebboune è rientrato oggi in patria dopo essere stato per diversi giorni in ospedale in Germania con il coronavirus. Il presidente è molto atteso in Algeria per la presentazione del programma per il secondo anno del suo mandato presidenziale. Il presidente Tebboune dovrebbe peraltro firmare, entro il 31 dicembre, la legge finanziaria per l'anno 2020. (Ala)