Aerospazio: Thales Alenia Space, il satellite CSO-2 è in orbita

- Dopo il lancio di CSO-1 avvenuto nel dicembre 2018, anche il satellite per l’osservazione militare CSO-2 è stato lanciato con successo da Arianespace a bordo del vettore Soyuz, dallo spazioporto europeo nella Guiana francese. Lo riferisce un comunicato. Dotato di uno strumento ottico ad altissima risoluzione realizzato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), il satellite è stato sviluppato da Airbus Defence and Space come primo contraente per la Difesa francese (DGA - Direction générale de l’armement), con l’Agenzia Spaziale Francese CNES, quale ente appaltante. Sviluppata nell’ambito di MUSIS (Sistema di imaging basato su tecnologia dello spazio multinazionale per la sorveglianza, la ricognizione e l’osservazione), la famiglia CSO (Componente Spaziale Ottica) comprende tre satelliti per l’osservazione in orbita eliosincrona, ciascuno dotato di uno strumento ottico ad altissima risoluzione. Questo sistema, erede di Helios 2, è destinato ad applicazioni nel settore della difesa francese e contribuirà a migliorare le capacità del Paese nell’ambito dell’intelligence e del supporto operativo. Caratterizzato da una risoluzione delle immagini superiore rispetto alle generazioni precedenti, lo strumento opererà notte e giorno e offrirà anche una agilità superiore nel registrare immagini consecutive delle zone di crisi. In più, potrà fornire un numero di immagini ben superiore scattate in un singolo passaggio sopra una determinata zona. (segue) (Com)