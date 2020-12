Regno Unito-Vietnam: ministra Commercio britannica Truss annuncia firma di accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio britannica Liz Truss ha annunciato tramite Twitter la firma dell'accordo di libero scambio tra Regno Unito e Vietnam. L'accordo era già stato raggiunto in data 10 dicembre, ma è stato siglato oggi dagli ambasciatori dei due Paesi. La ministra, in un tweet, ha annunciato che il trattato permetterà di eliminare gradualmente il 99 per cento delle tasse sul commercio tra i due Paesi. Il nuovo accordo andrà a sostituire, a partire dal 1 gennaio, l'esistente accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam, permettendo al Regno Unito di non perdere l'accesso a tariffe preferenziali su importazioni ed esportazioni da e verso uno dei mercati con il più rapido tasso di espansione in Asia.(Rel)