Israele: Gantz, continuerò a guidare partito Blu e bianco

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, continuerà a guidare il suo partito Blu e bianco nonostante il calo dei consensi nei sondaggi e l’abbandono di molti esponenti della formazione politica, ultimo dei quali il ministro della Giustizia, Avi Nissenkorn. “Lasciate pure, la porta è aperta”, ha detto Gantz questa sera, durante una conferenza stampa. Al momento dell’elezione, ha aggiunto, ci sarà “un’alleanza” contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, alludendo alla possibilità di unire le proprie forze a un altro partito. In apertura della conferenza stampa, Gantz ha attaccato Netanyahu, accusandolo di aver condotto il paese a nuove elezioni (che dovrebbero tenersi il prossimo 23 marzo, per la quarta volta in due anni). “Blu e bianco ha salvato il Paese”, ha detto, sottolineando di aver commesso un “atto di eroismo” di cui ora sta pagando il prezzo elettorale. “Non c’è mai stato un minuto in questo governo in cui Netanyahu ci abbia visti come partner, o abbia agito a beneficio del Paese”, ha proseguito Gantz. Il premier, ha aggiunto il ministro della Difesa, ha scelto di non mantenere le sue promesse a scapito degli elettori. D’altra parte, Gantz ha difeso la passata decisione di allearsi con Netanyahu, dovuta al fatto che tutte le altre opzioni sembrassero “pericolose”. (Res)