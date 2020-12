Covid: Fazzolari (Fd'I), governo garantisca vaccino Covid anche a italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia posta sulla legge di Bilancio "ha purtroppo fatto decadere tutti gli emendamenti presentati compresi molti di assoluto buonsenso. Fratelli d'Italia aveva presentato a mia firma un emendamento per incrementare il fondo destinato all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2 al fine di garantire, avvalendosi anche della nostra rete diplomatica e dei Comites, la possibilità di vaccinazione anche agli italiani all'estero residenti in Stati che non attiveranno un adeguato piano vaccinale". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, nel corso del suo intervento in aula sulla legge di Bilancio. "Penso, ad esempio, alle nostre comunità in Venezuela e in buona parte dell'America Latina, come quelli residenti in Africa e in molte altre zone del mondo nelle quali di certo non si avrà semplice accesso al vaccino. Chiedo al governo - ha aggiunto - di non cestinare questa proposta di Fd'I e di farla propria con decreto legge per renderla immediatamente operativa. L'Italia che giustamente garantisce vaccinazioni e cure sanitarie a chiunque si trovi sul proprio territorio, immigrati clandestini compresi, non può abbandonare al loro destino gli italiani che vivono all'estero", ha concluso.(Com)