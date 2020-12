Italia-Cina: Di Maio e Wang Yi copresiedono la decima sessione del comitato governativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le intese firmate, rilevanti quelle di Eni e Snam per l'accesso al mercato energetico cinese, cui le imprese italiane potranno portare un contributo fondamentale in termini di efficienza e sostenibilità ambientale. Altre collaborazioni si avviano in settori strategici quali quello energetico, petrolchimico, siderurgico e delle infrastrutture, con progetti che si svilupperanno sul mercato cinese, ma anche Paesi terzi coinvolgendo alcune tra le nostre principali imprese quali ad esempio Nuovo Pignone (gruppo Baker Hughes), Danieli, Prysmian ed altre assieme a importanti partner cinesi per un valore di svariate centinaia di milioni di euro. Le ulteriori intese raggiunte per l'apertura del mercato cinese ai prodotti italiani – tra cui quella sulla collaborazione normativa in materia di medicinali, dispositivi medici e cosmetici firmata dal ministero della Salute e Aifa con le controparti cinesi – contribuiranno ad incrementare ulteriormente il nostro export che già oggi ha superato i 12 miliardi di Euro nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, facendo segnare nel mese di novembre addirittura un +35 per cento su base annua (dato Istat) a conferma dell'importanza del mercato cinese per la ripresa dell'economia globale. (segue) (Com)