Italia-Cina: Di Maio e Wang Yi copresiedono la decima sessione del comitato governativo (3)

- Nel corso dell'incontro è stata annunciata anche la partecipazione dell'Italia quale ospite d'onore alla International Winter Sports Expo 2021, che consentirà alle imprese italiane del settore degli sport invernali di usufruire di una eccezionale vetrina in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e di quelle di Milano-Cortina 2026, in un simbolico passaggio di testimone. Nel corso di un colloquio bilaterale a margine, i ministri hanno affrontato i temi dell'agenda internazionale, delle relazioni UE – Cina e dei dialoghi multilaterali attivi in tale contesto, con specifico riferimento anche alle preoccupazioni per l'evoluzione della situazione ad Hong Kong che il ministro Di Maio ha rappresentato al suo omologo. In questo ambito sono state discusse anche le prospettive di collaborazione nel quadro della presidenza italiana del G20 e in campo ambientale nell'ambito della COP26. Nel corso del colloquio il ministro Wang Yi, rispondendo alla richiesta pervenutagli nei giorni scorsi dal ministro Di Maio, ha infine dato conferma dell'autorizzazione da parte cinese allo sbarco, direttamente nel porto di Huanghua, dei 13 marittimi delle motonavi "Antonella Lembo" e "MBA Giovanni" che potranno essere dunque avvicendati e fare rientro in Italia. (Com)