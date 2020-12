Recovery: la Regione Abruzzo propone al governo 48 progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto inoltre il mantenimento dei livelli occupazionali (anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro e aiuti ai lavoratori autonomi); la creazione di nuova occupazione (con particolare riferimento ai soggetti "vulnerabili" ed all'occupazione giovanile); la formazione, istruzione e sviluppo delle competenze; il miglioramento dell'accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori. Per spingere la ripresa verde, digitale e resiliente, la Giunta ha elaborato proposte progettuali che prevedono investimenti in green economy, digitale, infrastrutture per la prestazione di servizi di base ai cittadini, formazione, istruzione e sviluppo delle competenze (in particolare per favorire la transizione verde e digitale). Per il presidente, Marco Marsilio, "gli interventi proposti rappresentano una risposta concreta ai fabbisogni del nostro territorio e sono stati individuati in un'ottica di immediata realizzabilità sulla base di una visione strategica integrata delle risorse, con particolare attenzione all'aspetto della complementarietà e dell'addizionalità. In tale contesto, priorità è stata data all'individuazione di progetti capaci di garantire l'impiego delle risorse in tempi celeri e l'attivazione di procedure snelle". (Gru)