Roma Metropolitane: Bordoni (Lega), Raggi in Aula senza spendere una parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assemblea capitolina, tra i debiti fuori bilancio ha approvato quelli nei confronti di Roma Metropolitane. Le delibere, arrivate in Consiglio con notevole e incomprensibile ritardo, ci restituiscono il quadro di una gestione della città dove, tra contenziosi e sentenze, la Raggi ha fatto parlare di più i tribunali". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "I lavoratori di Roma Metropolitane attendono ora il saldo di Novembre, lo stipendio di Dicembre e la tredicesima, mentre la Raggi si presenta a votare in Aula senza spendere una parola su questa vicenda e senza un visione sul futuro di un asset strategico per Roma. Almeno quando la sindaca è presente in Consiglio vorremmo sentir parlare di risorse disponibili per i bilanci della società. Auspichiamo chiarimenti immediati sul futuro dei lavoratori". (Com)