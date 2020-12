Germania: Verdi, per Kretschmann il partito deve “prendere la Cancelleria” dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni federali che si terranno in Germania il 26 settembre 2021, “se vi sarà la possibilità”, i Verdi dovrebbero “prendere la Cancelleria”. A tal fine, la formazione ecologista dovrebbe esplorare l'opzione di formare una coalizione con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e La Sinistra. È quanto affermato da Winfried Kretschmann, esponente dei Verdi e primo ministro del Baden-Wuerttemberg. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, in merito a un'alleanza di governo tra il proprio partito, la SpD e La Sinistra, Kretschmann ha aggiunto: “È risaputo che non penso molto a questa soluzione, ma non penso nemmeno all'esclusivite”. Tuttavia, ha precisato il primo ministro del Baden-Wuerttemberg, queste considerazioni valgono soltanto per il governo federale e non per le elezioni che nel Land si terranno il 14 marzo prossimo. Come nota “Die Welt”, gli ultimi sondaggi portano a ipotizzare che il prossimo esecutivo federale possa essere formato da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Verdi. Insieme Cdu e Csu sono, infatti, al 36-37 per cento, mentre gli ecologisti oscillano tra il 19 e il 20 per cento. Un governo nero-verde avrebbe, dunque, una solida maggioranza e replicherebbe la composizione dell'esecutivo che, dal 2016, Kretschmann guida in Baden-Wuerttemberg. Dal 2011 al 2016, il governo del Lande era sempre presieduto da Kretschmann, ma formato da Verdi e SpD. (Geb)