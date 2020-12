© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi Italia viva "si è impegnata con forza per cercare di dare qualità all'azione politica e alle iniziative legislative. Ora Conte deve decidere se rispondere positivamente alle questioni che abbiamo posto o continuare a non porsi il problema di unire la coalizione". Lo scrive su Twitter il ministro per le Politiche agricole ed esponente di Italia viva, Teresa Bellanova.(Rin)