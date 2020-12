Brexit: governo spagnolo approva misure per adeguamento nuovo ordinamento giuridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato oggi un decreto che adotta misure per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico spagnolo alla nuova situazione generatasi dopo la fine del periodo di transizione e il ritiro definitivo del Regno Unito dall'Unione europea a partire dal primo gennaio 2021. Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri in una nota, queste misure in ambito lavorativo, della salute e delle autorizzazioni e licenze sono soggette ad un periodo di tempo limitato con la previsione di sospensioni in assenza di reciprocità da parte del Regno Unito entro due mesi. In ambito lavorativo si consentirà a tutti i cittadini britannici di continuare ad esercitare le professioni per le quali sono tenuti ad essere cittadini di uno Stato membro. È previsto un periodo di cinque anni per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali da risolvere nell'ambito del regime vigente. È inoltre consentito ai cittadini del Regno Unito o ai cittadini dell'Ue residenti nel Regno Unito che esercitano temporaneamente una professione in Spagna di continuare ad esercitarla per adempiere ai contratti firmati prima del 1 primo gennaio 2021. (segue) (Spm)