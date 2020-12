Brexit: governo spagnolo approva misure per adeguamento nuovo ordinamento giuridico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società professionali del Regno Unito, invece, possono continuare a svolgere la loro attività in Spagna per un periodo di sei mesi (fino al 30 giugno 2021). Si manterrà poi il regime transitorio applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da imprese spagnole nel Regno Unito nell'ambito della prestazione di servizi. Inoltre, è previsto che i lavoratori delle imprese stabilite nel Regno Unito e distaccati in Spagna prima del 31 dicembre 2020 possano rimanere in Spagna per la prestazione di tale servizio fino alla fine del distacco. Le misure ratificate oggi garantiscono poi anche la tutela dei diritti dei lavoratori nel campo della sicurezza sociale, prevedendo al contempo misure che consentono ai cittadini del Regno Unito, così come ai cittadini dell'Unione europea, di accedere alle indennità di disoccupazione per periodi fino al 31 dicembre 2020 in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, compresi i periodi di contribuzione nel Regno Unito, a condizione che gli ultimi contributi siano stati versati in Spagna e che sia mantenuto il diritto di soggiorno legale in Spagna. (segue) (Spm)