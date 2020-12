Brexit: governo spagnolo approva misure per adeguamento nuovo ordinamento giuridico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto globale adottato oggi riguarda anche la fornitura di assistenza sanitaria ai cittadini britannici sulla base di due principi fondamentali: continuità e reciprocità. Prevede il mantenimento della validità delle tessere sanitarie dei cittadini britannici residenti in Spagna fino al 30 giugno 2021 e la dispensazione delle prescrizioni per i medicinali rilasciati nel Regno Unito. Il decreto approvato oggi estende a Gibilterra tutte le misure che tutelano i lavoratori indipendentemente dalla loro nazionalità e, per i cittadini di Gibilterra, fino al 30 giugno 2021, estende anche il regolamento dell'Unione Europea che garantisce il diritto di ricevere assistenza medica negli ospedali pubblici spagnoli quando si recano in Spagna o se risiedono nel nostro paese. Con queste misure, i cittadini di Gibilterra, che al 31 dicembre 2020 erano registrati come tali, potranno continuare ad esercitare le professioni per le quali è richiesto il possesso della cittadinanza di uno Stato membro, manterranno il loro impiego nella pubblica amministrazione e potranno continuare la ricerca in Spagna senza bisogno di nuovi permessi. La loro patente di guida permetterà loro di guidare in Spagna fino al 30 giugno 2021. Tutte queste misure sono soggette a reciprocità: se l'amministrazione di Gibilterra non le applica, il decreto consente al governo di sospenderle. (Spm)