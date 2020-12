Covid: Lopalco, domani arrivano 30mila dosi di vaccino in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale pugliese alla Sanità Pier Luigi Lopalco informa che la struttura del commissario nazionale per l'emergenza Covid ha comunicato il piano della consegna delle dosi di vaccino antiCovid-19. Lopalco ha spiegato: "Domani arriveranno 26 scatole di vaccino, che corrispondono a 30.420 dosi. E poi seguiranno una serie di consegne a cadenza settimanale che consentiranno il progressivo completamento della vaccinazione di operatori sanitari e ospiti delle Rsa". Lopalco ha aggiunto: "Il 31 dicembre parte la fase 1 della campagna vaccinale. Ad un anno dalla scoperta del virus, abbiamo un vaccino da utilizzare su larga scala. Un traguardo per la scienza, una sfida per la nostra sanità pubblica che non si è fermata nemmeno in questi giorni di festa per far partire con la massima tempestività la complessa macchina organizzativa delle vaccinazioni". Non è ancora stato confermato l'orario di consegna delle scatole di vaccino. L'assessore ha concluso: "Appena le dosi arriveranno, daremo il via in tutte le Asl pugliesi alle somministrazioni che stiamo programmando da giovedì, quindi qualche giorno prima del previsto".(Ren)