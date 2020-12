Legge Bilancio: M5s, con pacchetto interventi per il Sud rilanciamo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla proroga degli sgravi al 30 per cento sui contributi per chi assume al Sud lavoratori o per i dipendenti in essere, alla decontribuzione al 100 per cento per l’assunzione di donne disoccupate e giovani under 35 nel Mezzogiorno. Con il pacchetto di interventi dedicato al Sud inserito nella legge di Stabilità 2021, in discussione al Senato, rimettiamo al centro dell’agenda politica l’occupazione, i giovani e le donne e sosteniamo le aree più svantaggiate del Paese con l’obiettivo di ridurre gap strutturali che si trascinano da decenni”. Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama. “Si tratta di misure importanti – proseguono i senatori – che denotano, nonostante la grave emergenza che stiamo attraversando, quanto il governo e il Movimento 5 stelle abbiano piena consapevolezza di un fatto: se riparte il Sud riparte la locomotiva Italia”. “Confidiamo che il pacchetto di misure elaborate, anche per fronteggiare l’emergenza Covid-19, possa invertire la rotta e aiutare il Paese a correre alla stessa velocità e tornare a competere su scala globale”, concludono.(Com)