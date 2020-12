Roma: Raggi, istituzioni culturali stanno offrendo grande esempio creatività e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assistere alle esibizioni del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma "è sempre una grande emozione. Qualche giorno fa ho partecipato con piacere alle prove generali di registrazione del balletto 'Baroque suite', all’interno del Centro congressi La Nuvola, all’Eur". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Quest’anno l’emergenza sanitaria - aggiunge Raggi - ci ha costretti a pensare fuori dagli schemi, a trovare soluzioni nuove e inconsuete. Abbiamo visto il Teatro dell’Opera uscire dagli spazi tradizionali e reinventarsi altrove: al Circo Massimo, quest’estate, primo teatro lirico d’Europa a ripartire dopo il lockdown; e ancora a La Nuvola, a settembre, con tre concerti gratuiti. Il teatro, la musica, l’arte, la cultura devono trovare nuove formule per arrivare al pubblico, per non fermarsi. Le istituzioni culturali di Roma lo stanno facendo offrendo un grande esempio di creatività e determinazione". (Rer)