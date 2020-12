© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel sorriso di Claudia Alivernini durante il 'Vaccine day' vive la nostra speranza: ogni minaccia che riceve è uno schiaffo all'Italia che combatte in prima linea contro Covid. Chiediamo alle Istituzioni di fare piena luce e giustizia per difendere lei e tutti noi dall'odio no vax". Lo afferma, in una nota, il segretario del Pd romano Andrea Casu. (Com)