Usa: Repubblicani al Senato bloccano tentativo Dem di approvare assegni da 2 mila dollari

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha bloccato il tentativo dell’omologo democratico Chuck Schumer di far approvare già oggi dall’aula la legge – fortemente voluta dal presidente Donald Trump e votata ieri sera dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza Dem - che aumenterebbe da 600 a 2 mila dollari gli assegni destinati ai cittadini messi in difficoltà economica dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. McConnell ha chiarito che il voto sugli assegni non sarà calendarizzato per la giornata di oggi e che l’obiettivo del Senato è quello di contrastare, come fatto ieri dalla Camera, il veto di Trump sul bilancio annuale della Difesa. Questo nonostante ieri il leader progressista Bernie Sanders abbia minacciato di fare ostruzione sul bilancio della difesa qualora il Senato non avesse approvato prima la legge sui 2 mila dollari per i cittadini. (segue) (Nys)