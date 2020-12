Legge Bilancio: Toffanin (FI), frutto di scelte miopi del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge di Bilancio dovrebbe essere un provvedimento determinante per il futuro del nostro Paese, e invece è il frutto delle scelte miopi di questo governo. Siamo di fronte a una pioggia di microinterventi, bonus e incentivi, misure singolarmente condivisibili ma che non incidono sui vari settori e tanto meno sulla ripresa economica". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, intervenendo in Aula nel corso della discussione sulla legge di Bilancio. "Sarebbero servite misure anche per le aziende che riescono a mantenere i posti di lavoro, e invece avete previsto interventi, e pure limitati, per la decontribuzione solo per le nuove assunzioni di donne e giovani. L’Ecobonus al 110 per cento è una misura che potrebbe essere vincente, ma di difficile accesso per i cittadini per la complessità di procedure e incombenze che prevede. Anche il sostegno alla liquidità delle imprese e i vari fondi costituiscono tanti annunci e poca sostanza- ha aggiunto la senatrice Toffanin - così come quella che voi chiamate riforma fiscale che è ben lontana dalla lungimiranza e programmazione della riforma fiscale proposta da Forza Italia. Il poco che è stato fatto per gli imprenditori, i commercianti, le partite Iva, gli autonomi e i liberi professionisti poi è solo merito di chi, come Forza Italia, non vi ha dato tregua in tutti questi mesi e ha lavorato nell'interesse di chi crea davvero economia. Basta con la vostra mentalità assistenzialista che disperde soldi in mille inutili rivoli, come quel reddito di cittadinanza che non ha alcun beneficio per i veri poveri - ha concluso - Gli italiani non ne possono più delle vostre ideologie e dei vostri litigi. Vogliono soluzioni e fatti concreti che purtroppo in questa Manovra sono totalmente assenti". (com)