Abruzzo: Pepe (Pd), emendamento alla finanziaria per aiuti alla ristorazione

- Nel corso dei lavori del Consiglio regionale abruzzese ancora in corso di svolgimento a L'Aquila, il consigliere regionale del Partito democratico, Dino Pepe, ha presentato un emendamento alla legge di stabilità regionale in discussione per chiedere l'Istituzione di un Fondo regionale per l'erogazione di aiuti integrativi ai ristoratori abruzzesi. "A causa della pandemia il settore è ormai in ginocchio e, come dimostra la lettera inviata stamane da 50 ristorato abruzzesi al governatore Marco Marsilio ed al presidente del Consiglio, Sospiri, non c'è più tempo da perdere. Per questo motivo ho presentato un emendamento con l'obiettivo di fronteggiare la crisi conseguente alla diffusione del virus Covid-19 istituendo, per l'anno 2021, un fondo straordinario di 1.000.000 di euro per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della "ristorazione abruzzese" nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato". "Basta chiacchiere, urge dare risposte concrete a questo settore strategico per la nostra economia, auspico quindi che la mia proposta trovi la più ampia condivisione in Consiglio e possa essere immediatamente approvata" conclude Pepe. (Gru)