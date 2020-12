Roma: Raggi, con macchinette mangiaplastica raccolte 23.029 bottiglie in soli 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un mese fa abbiamo abbiamo iniziato ad installare le macchinette mangiaplastica nei mercati di Roma. Ora sono presenti in tanti rionali e in soli 30 giorni, sono già state raccolte 23.029 bottiglie. I numeri ci confermano che quest’iniziativa sta piacendo moltissimo". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Per dare una mano all’ambiente - aggiunge Raggi - bastano piccoli gesti, che sommati tutti insieme portano a grandi risultati. Dalle bottiglie raccolte ne nasceranno di nuove, secondo la logica del riciclo e dell’economia circolare, che prevede anche un piccolo premio per chi contribuisce: uno sconto sulla spesa che si fa ai banchi del mercato. Aderire a questa campagna è facilissimo: basta scaricare l’app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google play e App store per ottenere un codice utente, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato. I 17 ecocompattatori Coripet sono attivi in questi mercati di Roma: Magliana, Trieste, Prati, Montagnola, Grottaperfetta, Laurentino, Nuovo Cinecittà, Appagliatore, Italia, Latino, Casilino 23, Casal de’ Pazzi, Borgo Ticino, Platani, Irnerio e Tuscolano III". (Rer)