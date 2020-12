Brasile: Eletrobras investirà 2,4 miliardi di euro in centrale nucleare di Angra entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale dell'elettricità in Brasile, Eletrobras, ha presentato il piano industriale per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, che include i nuovi investimenti destinati alla realizzazione per il terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. In tutto, la nuova centrale nucleare riceverà 15,3 miliardi di real (2,4 miliardi di euro) in investimenti per i prossimi cinque anni. Il progetto Angra 3 sarà il maggiore di quelli programmati fino al 2025, ottenendo il 37,2 per cento delle risorse totali previste nel nuovo piano aziendale: 41,1 miliardi di real (6,5 miliardi di euro). Per l'anno 2021 è previsto un investimento di 2,8 miliardi di real (440 milioni di euro). Nel 2022 e 2023, ogni anno verranno investiti circa 3,4 miliardi di real (532 milioni di euro). Infine, nel 2024 e nel 2025, Eletrobrás destinerà rispettivamente 3,2 miliardi di real (500 milioni di euro) e 2,2 miliardi di real (344 milioni di euro) al progetto. (segue) (Brb)