Brasile: Eletrobras investirà 2,4 miliardi di euro in centrale nucleare di Angra entro il 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in favore di Eletrobras si concentreranno sulla generazione di energia nucleare dal momento che il settore dovrebbe rimanere pubblico anche dopo la privatizzazione della società, inserita nella lista di compagnie statali che il governo intende privatizzare nel 2021 attraverso il Programma di partenariato e investimento (Ppi). Il piano per privatizzare il colosso del settore energetico attraverso un aumento di capitale e la cessione del controllo azionario è stato annunciato nel 2017, durante il mandato dell'ex presidente Michel Temer, ma continua a incontrare forti resistenze da parte dei parlamentari. Per sbloccare la pratica, il governo ha inserito nella legge di Bilancio del 2021 i fondi per la creazione di una nuova società statale. Questa, ha fatto sapere il ministero delle Miniere e dell'Energia, dovrebbe assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, per poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. (Brb)