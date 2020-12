Roma Metropolitane: Fassina (SpR), giunta chieda scusa ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questa giunta non resta che chiedere scusa ai lavoratori e alle lavoratrici di Roma Metropolitane, dopo le scelte politiche catastrofiche che hanno determinato la situazione attuale". È quanto ha dichiarato Stefano Fassina, nel suo intervento all' Assemblea capitolina di oggi. "La società messa in liquidazione oltre un anno fa - ha aggiunto - nonostante la durissima opposizione, ha vissuto in un quadro di incertezza e di prospettive che hanno inficiato i servizi erogati da Roma Metropolitane e soprattutto umiliato le professionalità dei dipendenti, lavoratori che non hanno ancora ricevuto stipendi e tredicesime. Oggi viene coinvolta l'Assemblea capitolina in modo frettoloso e superficiale, e ancora ignara delle prospettive dell'azienda. Davanti a questo quadro sconcertano il silenzio della Sindaca e dell'assessore Lemmetti, tra i principali artefici di questo dramma per una delle più importanti società di trasporto a Roma, stazione appaltante della metro C, per la quale il Mit ha già stanziato fondi. Non parteciperò al voto sulle delibere in discussione, ma ne voterò l'immediata eseguibilità per i tanti lavoratori costretti a vivere nella precarietà", ha concluso Fassina. (Com)