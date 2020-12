Calabria: Catalfamo, 140 mln di euro per 600 nuovi bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano di rinnovo da 140 milioni di euro per 600 nuovi autobus, 35 milioni per i servizi erogati da Trenitalia, 30 milioni per i servizi erogati da Ferrovie della Calabria sulle ferrovie, 100 milioni per i servizi erogati dalle società consortili. Sono questi alcuni dei numeri relativi al 2020, numeri che dimostrano una reale inversione di tendenza nella gestione del Trasporto pubblico locale in Calabria". L'annuncio in una nota della Regione Calabria. L'assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo ha spiegato: "Utilizzando tutti i fondi ministeriali a disposizione , è stato possibile programmare i servizi nell'ottica di un rinnovo del parco autobus con un piano di grande rilevanza economica. Nel contempo nonostante le significative carenze di organico, il settore regionale competente ha profuso ogni possibile sforzo per garantire i corrispettivi previsti dai contratti sottoscritti con precisione e puntualità. Con ulteriore impegno, si è provveduto infatti a istruire tutte le procedure sospese da anni, come il riconoscimento dei saldi dei servizi erogati dal 2013 a oggi". (segue) (Ren)