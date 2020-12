Calabria: Catalfamo, 140 mln di euro per 600 nuovi bus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfamo ha aggiunto: "Un altro aspetto di rilevante importanza, derivante dalla corretta e oculata gestione, è rappresentato dall’importante economia rispetto alle somme stanziate, condizione che non si era mai verificata dall'istituzione del regionalismo e che ha consentito di dare risposte anche sul riconoscimento del Ccnl 2019 che, al momento del mio insediamento, era senza copertura finanziaria". Quindi ha proseguito: "Sono quattro i nuovi treni Pop per il trasporto regionale consegnati nel 2020 da Trenitalia alla Regione Calabria, nel pieno rispetto della tempistica indicata nel Contratto di servizio, della durata di 15 anni, firmato nel 2019. Durante l’estate 2020, di concerto con la Regione, nell’ambito dell’iniziativa “Notti sicure”, sono stati attivati 14 nuovi collegamenti notturni per raggiungere le più rinomate località turistiche della costa tirrenica della Calabria, con collegamenti da Reggio Calabria a Rosarno, da Lamezia a Rosarno e da Lamezia a Praia. Inoltre, sempre per il periodo estivo, sono state attivate quattro corse in più, la domenica, per raggiungere da Reggio Calabria la costa ionica, con collegamenti da Reggio Calabria a Melito Porto Salvo". (segue) (Ren)