Calabria: Catalfamo, 140 mln di euro per 600 nuovi bus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque l'assessore ha annunciato: "Inoltre, si è riusciti a garantire la continuità del servizio Frecciargento da Sibari a Bolzano per tutto l'anno 2021, confermando un importante servizio strategico per l’intera area del versante ionico che ne era assolutamente sprovvista. Alla luce dell'inquadramento complessivo delle attività svolte sul Tpl, si è registrata una vera e propria inversione di marcia che ha consentito di dare risposte concrete rispetto al passato, alle attività contingenti e anche alla programmazione". Infine ha concluso: "Non è assolutamente marginale il ruolo che ha recentemente svolto la Regione nell'ambito dei piani dei servizi aggiuntivi in vista dell'apertura delle attività scolastiche il cui coordinamento, com’è noto, è stato affidato alle Prefetture dall’ultimo Dpcm. Gli uffici della Regione hanno tempestivamente attivato efficaci forme collaborative con le Prefetture, gli Uffici scolastici e le società consortili, garantendo in brevissimo tempo la condivisione di un protocollo d'intesa e di un piano immediatamente esecutivo". (Ren)