Germania: Berlino, polizia assicurerà che negazionisti Covid non manifestino il 30 dicembre

- La polizia di Berlino assicurerà che negazionisti del coronavirus e oppositori delle norme anticontagio non violino il divieto posto alla manifestazione che intendevano tenere il 30 dicembre prossimo nella capitale della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”. Le forze dell'ordine sono pronte all'arrivo dei manifestanti mobilitati dal movimento Pensiero laterale (Querdenken), nonostante il divieto di manifestare. Verrà, quindi, fermato chiunque tenti un assembramento vietato. Intanto, il fondatore di Pensiero laterale, Michael Ballweg, ha chiesto ai propri seguaci di rispettare il divieto di manifestare a Berlino dal 30 dicembre al primo gennaio. La dimostrazione di Querdenken, dove erano attese 22.500 persone, è stata vietata dalla polizia di Berlino il 23 dicembre scorso. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, data la situazione della pandemia, la dimostrazione costituisce “un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico”. Pensiero laterale è un variegato movimento che riunisce estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, adepti dei culti esoterici e New Age, figli dei fiori, seguaci delle medicine alternative e oppositori dei vaccini. Non mancando esponenti, elettori e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. La manifestazione di Pensiero laterale a Berlino era originariamente prevista per capodanno, con il motto “Benvenuto 2021 - L'anno della libertà e della pace”. A causa del divieto generale di assembramenti, parte delle restrizioni anticontagio in vigore in Germania, Pensiero laterale aveva anticipato la protesta di un giorno. (Geb)