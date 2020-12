Covid: Giacomoni (FI), nel 2021 stop ai rincari bollette e cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2021 stop ai rincari delle bollette, stop alle cartelle esattoriali e giù le tasse. Questo è l'unico modo per ripartire e per evitare che le aziende chiudano". Così sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "A quel punto - scrive il parlamentare - non c'è blocco dei licenziamenti che tenga e quando il 31 marzo il blocco dei licenziamenti scadrà le tensioni sociali saranno inevitabili". (Com)